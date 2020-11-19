У Кривому Розі - скандал. Майже весь колектив місцевої лікарні відправили у вимушену відпустку. І це в час пандемії, коли бракує і лікарів, і ліжкомісць. Пацієнти залишися без допомоги, а медики - без грошей!

А все тому що Нацслужба здоров'я з жовтня припинила фінансування медзакладу. Як так вийшло?

Уже третю добу в Криворізькій лікарні № 14 немає ні лікарів, ні медсестер, ні навіть санітарок. 90 відсотків колективу - у відпустці. Приймати пацієнтів у медзакладі нікому.

Если Вам нужен больничный лист - вообще, мы сейчас не работаем. Обращайтесь в 7 больницу - вам там сделают ургентный рентген, и все там.

Сергія Теслю звістка про припинення роботи 14 лікарні приголомшила. Чоловік розповідає: йому терміново потрібна медична допомога. Учора травмував ногу. Ступити на неї не може. На милицях - ледь дошкутильгав.

Сергій Тесля, житель Кривого Рогу:

Прийшов до лікаря, а його немає, треба їхати аж туди, а мені на роботу сьогодні. От і вся проблема. От як мені поступати, що робити. Як от сюди треба їхати за 15 км? Куди людям йти? От мені зараз треба їхати аж у 7, робити рентген. Більше ж нема де.

Щодня по медичну допомогу сюди звертаються близько півсотні жителів Кривого Рогу. Ще в жовтні лікарня приймала пацієнтів з COVID-19. А сьогодні на роботі залишилися лише кілька медсестер. Вони стежать за хворими, які перебувають у хоспісному відділенні.

Ольга Матюхина, медсестра фізкабінету Криворізької міської лікарні №14:

Там сейчас 2 человека медсестра, санитарочка. Их же надо ы кормить и переодевать, полный уход. И здесь на первом этаже. Дежурим, если есть на процедуры, отпускаю человека. И вот Елена Брониславовна ведет документацию. Потому-что люди идут, им же надо куда-то обращаться.

За словами керівництва лікарні, проблеми виникли через те, що Національна служба здоров'я припинила фінансування й попередила про можливе розірвання договору. Буцімто лікарня не виконала однієї з умов: ввести у штат двох анестезіологів.

Володимир Онищук, в. о. директора Криворізької міської лікарні №14:

Больница планового лечения. Ни на данный момент, ни в прошлом, данный специалист для работы был не нужен. Больница приложила ряд усилий для того чтобы все таки выполнить требования НСЗУ, но они не привели к успеху в связи с тем, что по региону укомплектованность анестезиологом где-то порядка 53 %. Для того чтобы воспитать молодого специалиста необходимо минимум 2-3 года.

У Національній службі здоров'я категоричні. Фінансування поновлять лише після виконання всіх вимог договору.

Наталія Будяк, директорка Східного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я України:

Вихід абсолютно один: якщо людина в лікарні, то він в стані середньої тяжкості чи в тяжкому стані. Йому може знадобитися термінова невідкладна допомога. Якщо в лікарні немає цього лікаря, то ми вважаємо, що ця лікарня не може бути безпечною та ефективною для пацієнта. Ми не можемо платити лікарні, яка не є безпечною.

У ситуацію втрутилась міська влада. Уже завтра планують надати фінансову допомогу 14 лікарні. У Департаменті охорони здоров'я наголошують: через вимоги НСЗУ перед загрозою закриття опиняться десятки лікарень по всій області.

Костянтин Мурашко, начальник Управління охорони здоров'я Криворізької міської ради:

Будут выделены деньги. Они будут сняты с ЖКХ и перераспределены на медицину. Лечебные учреждения могут перестать получать финансирования, потому что НСЗУ хочет его прекратить по формальным, скажем так, причинам, по формальным придиркам. В Днепропетровской области сложилась подобная ситуация в порядка 20 учреждениях, в Кривом Роге это касается не только 14 больницы, а 5 лечебных учреждений которые могут остаться без финансирования.

Фінансування з міського бюджету - це лише тимчасове вирішення проблеми. Чи порозуміються НСЗУ з керівництвом криворізької лікарні? Це питання поки що залишається без відповіді. Вже 30 листопада сотня медичних працівників можуть залишитися без роботи, а їхні пацієнти - без медичної допомоги.