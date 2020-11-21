Черговий ковідний антирекорд - 14580 випадків захворювання від учора. До лікарень потрапили 1800 людей. Не вдалося врятувати життя понад двом сотням пацієнтів.

Найшвидше вірус шириться зараз на Дніпропетровщині. А також в Сумській, Київській і Запорізькій областях.

Серед антилідерів і столиця - 1200 нових інфікованих. Водночас на Полтавщині та Черкащині лікарні заповнені більш ніж на 70 відсотків. А в середньому по країні - більше ніж на половину.

У МОЗ вже навіть порахували, скільки залишилось вільних ліжок з підведеним киснем. Так по всій Україні їх назбиралося трохи менше 12 тисяч. У міністерстві вкотре нагадали про необхідність носити маски.