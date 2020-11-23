На Черкащині, у місті Городище, правоохоронці навідалися до ресторану, де криміналітет святкував звільнення свого "колеги" з в'язниці. Особи 16 учасників застілля вже встановили та перевірили за базами розшукуваних.

Усі з кримінальною біографією, так звані "смотрящі" з Черкас, Полтави й Кам'янського. Під час обшуку поліцейські вилучили зброю, ножі та гроші.