Поліція накрила вечірку "смотрящих" у Городищі [ Редактировать ]
На Черкащині, у місті Городище, правоохоронці навідалися до ресторану, де криміналітет святкував звільнення свого "колеги" з в'язниці. Особи 16 учасників застілля вже встановили та перевірили за базами розшукуваних.
Усі з кримінальною біографією, так звані "смотрящі" з Черкас, Полтави й Кам'янського. Під час обшуку поліцейські вилучили зброю, ножі та гроші.
по теме
Наїзд на двох пішоходів у центрі Шепетівки зафіксували камери відеоспостереження - на кадрах видно, як автівка, не гальмуючи, на повній швидкості збиває двох жінок на пішохідному переході
Наїзд на двох пішоходів у центрі Шепетівки зафіксували камери відеоспостереження - на кадрах видно, як автівка, не гальмуючи, на повній швидкості збиває двох жінок на пішохідному переході
К нему применяли электрошокер м перцовый газ
СБУ встановила замовника кількох партій нелегальних видань, провела обшуки й вилучила книжки, які можна було б використати для дискредитації України у світі