Технології проти розмов за кермом. У Нідерландах на дорогах встановили камери, які розпізнають, коли водії розмовляють по мобільному. Програма бачить, що автомобіліст тримає в руці телефон, і фіксує номер машини. Порушникам загрожує штраф - 240 євро. Це 8 тисяч гривень. У такий спосіб поліція хоче зменшити аварійність на дорогах. Розмови за кермом - причина третини всіх ДТП в країні.

Алекс Макреді, директор компанії-виробника відеокамер: