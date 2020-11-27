В Академії аграрних наук знайшли склад зброї [ Редактировать ]
У центрі Києва, у будівлі Національної академії аграрних наук СБУ знайшла цілий арсенал. Схрон зі зброєю та вибухівкою виявили випадково. Слідчі проводили обшук в академії у рамках інших кримінальних проваджень.
Схованку обладнали в одному з підвальних приміщень відомства. Звідти дістали чотири РПГ, два автомати, майже 40 гранат, кілька пістолетів, два артилерійські снаряди та велику кількість набоїв.
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