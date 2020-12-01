Китайський зонд висадився на Місяць [ Редактировать ]
Китайський космічний апарат висадився на Місяці. Місію "Чан'є-5"відрядили зібрати зразки ґрунту і доправити їх на Землю для дослідження.
Апарат складається з орбітального блока та посадкового модуля. Платформа вже відділилася від основного блока і саме в ці хвилини наближається до поверхні супутника.
Востаннє доставку місячної породи на Землю здійснив ще радянський апарат 1976 року, місія привезла 170 грамів ґрунту. Китайці обіцяють добути два кілограми.
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