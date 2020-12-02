В очікуванні гривнепаду. Валюта в обмінниках знову дорожчає. Показники наближаються до річного максимуму. Євро вже перетнув психологічну межу. Що розхитує валютні "гойдалки" і чи перевалить долар за 30-ть? - з'ясував Даніїл Снісар.

Стабільна девальвація. На початку тижня - гривня відносно іноземних валют поступово дешевшала. Сьогодні долар на міжбанку коштував майже 28 гривень 60 копійок. Проте вже завтра - нацвалюта має укріпити позиції щодо американської - одразу на 12 копійок. А от із євро - ситуація протилежна. 34 гривні 30 копійок - офіційний курс на четвер. Тепер розрив між євро й доларом - майже 7 гривень.

Сергій Фурса, інвестиційний банкір:

Це звичайні коливання національної валюти. Можливо, трошки посилення євро пов'язане з тим, що євро набирає силу по відношенню до долара. Все відбувається на світових валютних ринках. І в результаті, коли ми бачимо, що гривня залишається стабільною відносно долара - вона слабшає відносно євро.

Фахівці заспокоюють: ситуація на валютному ринку в цей період - повторюється з року в рік. І гривня справді може девальвуватися, проте неістотно. Навіть попри діру в бюджеті. Звичайно, якщо не буде сюрпризів від Нацбанку.

Ілля Несходовський, економічний експерт:

Головне питання - як буде діяти Кабінет міністрів і Міністерство фінансів для того, щоб покрити цю нестачу коштів. Якщо вдасться натиснути на Нацбанк і він піде шляхом рефінансування банків, які будуть викуповувати облігації внутрішньої державної позики - ми можемо побачити іншу динаміку.

Не відчутно змінив би динаміку й транш від МВФ, в отриманні якого у вигляді екстреної допомоги для латання дірок у бюджеті - нам відмовили.

Сергій Фурса, інвестиційний банкір:

Економічні агенти хвилюються, що поки немає відновлення співпраці з МВФ. Тобто, психологія тисне на гривню. З іншого боку - цей рік економічно дуже сприятливий для національної валюти. Тому ці два фактори і впливають. І десь посередині воно там торгується.

Парадоксально, та "підлікувати" гривню до конкурентнішого рівня зможе локдаун, якщо його запровадять на піку передсвяткового шопінгу.

Ілля Несходовський, економічний експерт:

Основні покупки українці роблять - це імпортні товари. Це означає, що і попит на імпортні товари - він зменьшиться. Знову ж таки, це призведе до укріплення національної валюти. У випадку, якщо локдаун буде запроваджений в кінці грудня то це суттєво не вплине.

Що ж до прогнозів, аналітики впевнені: максимум, якого може досягти долар у найближчий місяць - 29 з половиною гривень. І це найгірший сценарій. У діапазоні 28-29 гривень за долар американська валюта коливатиметься до весни.