Зеленський призначив нового керівника "Укроборонпрому" [ Редактировать ]
Володимир Зеленський призначив нового керівника "Укроборонпрому". Гендиректором державного концерну став колишній голова Херсонської облдержадміністрації - Юрій Гусєв. До Гусєва виконувачем обов'язків директора був Ігор Фоменко, він замінив звільненого в жовтні Айвараса Абромавічуса.
Щойно "Укроборонпром" отримав нового керівника, як СБУ розпочала обшуки в приміщеннях концерну. Підставою є ухвала суду, пов'язана з виконанням зовнішньоекономічних контрактів.
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