Протести у Білорусі: силовики проводили хаотичні затримання [ Редактировать ]
Понад 300 людей затримали у Мінську під час "Маршів волі". Через попередні розгони та затримання, протестувальники збиралися не в центрі білоруської столиці, а на подвір'ях своїх мікрорайонів.
Тримали біло-червоні прапори, скандували "Долучайся!" та "Живє Бєларусь". За словами очевидців, силовики почали затримувати людей просто на подвір'ях. Хапали навіть випадкових перехожих.
Протестні виступи у Білорусі тривають вже понад 3 місяці. Мітингарі вимагають відставки Лукашенка, проведення нових президентських виборів та покарання для силовиків за надмірну жорстокість до активістів.
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