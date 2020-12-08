А в США навколо нової вакцини грандіозний скандал. З'ясувалося, що адміністрація Трампа відмовилась купувати її в більших обсягах, аніж уже було проплачено. Чому ж Білий дім зволікає? І чи не зірве це весь план імунізації? Дмитро Анопченко - про ситуацію, її причини та загрози.

Це розслідування газети New York Times схвилювало і навіть більше - злякало Америку. Газета з'ясувала, що весь план імунізації зараз під загрозою. Оскільки адміністрація Трампа ще влітку відмовилась підписати угоди на закупівлю нової вакцини від американської кампанії Pfizer та її німецького партнера Biontech. 100 мільйонів доз, які вже проплачені, країна звісно ж отримає. А на додаткові партії контрактів немає.

Начебто виробник наполегливо пропонував американському уряду їх підписати. Отримав... відмову. Уклав контракти з іншими країнами. І тепер - при всьому бажанні не зможе постачати нові партії вакцини до США аж до червня наступного року, оскільки все розписане - має вже інші зобов'язання.

Зокрема, перед Євросоюзом, який закупив 200 мільйонів доз і водночас забронював ще 100 мільйонів флаконів. Тобто для Америки, як би того не хотіли, необхідної кількості не буде, все піде за кордон. І це не "фейкньюз"! Прес-служба Pfiser підтвердила газеті, що "закупівлі для штатів треба тепер погоджувати окремо". І лише на друге півріччя 2021.

Що ж сталося? Версії різні. Хтось натякає, що чиновники Трампа розуміли, що їхня команда програє - і хотіли створити проблеми адміністрації Байдена, адже це тепер їхній клопіт. Хтось вважає, що сподівались на інших виробників, тому і прогавили угоду із Pfiser. З'явилася і зовсім вже дивна версія, мовляв, це знак, що нова вакцина не така вже і надійна, просто говорити вслух про це не хочуть, але і купувати теж не поспішають.

Чіткої відповіді поки що немає, лише досить розпливчасте повідомлення американського медичного відомства: мовляв, паніки не треба, "окрім цього є ще 5 потенційних препаратів".

Але команда Байдена, а їм вже із січня рятувати країну від коронавірусу, стурбована. Кажуть, план розповсюдження вакцини їм і досі ніхто не передав.

У Трампа ж готуються проголосити, що виробники зобов'язані насамперед забезпечити Америку, а потім - усіх інших.

Але такий указ навряд чи спрацює, це радше піар, спроба врятувати обличчя. Від контрактів з європейцями ніхто вже не відмовиться, тим більше, що влада в країні змінюється.

А прорахунок із Pfiser - і байдуже, помилка це чи політичний саботаж - у будь-якому разі коштуватиме Америці додаткових місяців простою. І втрачених людських життів.