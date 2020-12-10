Хакери намагалися дістати секретні дані про вакцину від коронавірусу [ Редактировать ]
Хакери атакували Європейське агентство з лікарських засобів. Ця установа, зокрема, перевіряє вакцини від COVID-19. Кіберзлочинці отримали доступ до окремих документів щодо сироватки Pfizer-Biontech.
Нині інцидент розслідують правоохоронці. Зазначу, в агентстві триває вивчення кількох вакцин проти коронавірусу.
До 29 грудня там має відбутися нарада, на якій вирішать, чи затверджувати препарат американо-німецького виробництва для застосування у ЄС.
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