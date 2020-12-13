COVID-19 йде на спад. Принаймні це випливає зі статистики. Добова кількість інфікувань зменшується, а тих, хто одужав - більшає.

На сьогодні маємо понад 9 тисяч нових хворих. Третину з них ушпиталили. 156 пацієнтів померли. При цьому подолали недугу понад 7 500 людей.

Серед лідерів за числом заражених - столиця, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Запорізька області. А от найменше за добу захворіли на Кіровоградщині та Вінниччині.

Загалом, за весь час пандемії (тобто з березня) в Україні ковідом інфікувалися майже 900 тисяч людей.