COVID-19 в Україні: оновлена статистика [ Редактировать ]
COVID-19 йде на спад. Принаймні це випливає зі статистики. Добова кількість інфікувань зменшується, а тих, хто одужав - більшає.
На сьогодні маємо понад 9 тисяч нових хворих. Третину з них ушпиталили. 156 пацієнтів померли. При цьому подолали недугу понад 7 500 людей.
Серед лідерів за числом заражених - столиця, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Запорізька області. А от найменше за добу захворіли на Кіровоградщині та Вінниччині.
Загалом, за весь час пандемії (тобто з березня) в Україні ковідом інфікувалися майже 900 тисяч людей.
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