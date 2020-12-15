Навіть після щеплення проти COVID-19 - носити маски, дотримуватися дистанції та мити руки

ВООЗ закликає не розслаблятися! Навіть після щеплення проти COVID-19 - носити маски, дотримуватися дистанції та мити руки. У Всесвітній організації охорони здоров'я кажуть: вакцина запобігає розвитку легеневих захворювань, спричинених COVID-19.

Але досі точно не відомо, чи захищає вона від вірусу загалом. Тож щеплення має відвернути спалахи недуги, а не її поширення.