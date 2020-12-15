У ВООЗ назвали Санта-Клауса невразливим до COVID-19 [ Редактировать ]
Санта-Клаус невразливий до коронавірусу, попри свій вік і вагу. У Всесвітній організації охорони здоров'я заспокоїли: дітям не варто хвилюватися, бо Санта має імунітет до COVID-19.
До того ж для новорічного чарівника пом'якшать карантинні обмеження в усьому світі. Аби він встиг привезти різдвяні подарунки всім малюкам.
по теме
ВООЗ закликає не розслаблятися! Навіть після щеплення проти COVID-19 - носити маски, дотримуватися дистанції та мити руки
Санта-Клаус невразливий до коронавірусу, попри свій вік і вагу. У Всесвітній організації охорони здоров'я запевнили - дітям не варто хвилюватися, бо Санта має імунітет до COVID-19
Різдвяні дідусі з усього світу злетілися до Таллінна, щоб вирішити - як в умовах пандемії врятувати й зберегти святковий настрій дітлахам. До чого домовилися?
Напередодні різдвяних і новорічних свят Німеччина переходить у режим жорсткого карантину
Рішення ухвалили в екстреному порядку. Що чекає на німців у найближчі три тижні?