Новий штам коронавірусу виявили у Великій Британії. Ним інфіковані вже понад тисячу людей. Влада побоюється, що ця форма - стрімко поширюється серед населення. Про загрози нового штаму - розповість Світлана Чернецька з Лондона.

Кінець свободі. З опівночі Лондон перейшов у червону карантинну зону. Це краще, ніж локдаун. Бо школи, магазини та перукарні працюватимуть і далі. Зате не вдасться посидіти в ресторані чи кафе, вони продаватимуть їжу лише на виніс. Також зачиняються всі розважальні заклади. За останні кілька днів столиця стала рекордсменом Британії за швидкістю поширення інфекції.

Садік Хан, мер Лондона:

Ми бачимо, що найбільше нових випадків зараження у віковій групі від десяти до дев'ятнадцяти років. За тиждень приріст становив 75 відсотків. Ми дуже занепокоєні, що молодь може інфікувати інших, не підозрюючи про це.

Медики припускають, що одна із причин швидкого поширення хвороби це новий штам коронавірусу. Схоже, що він швидше передається від людини до людини. І зафіксований у понад тисячі пацієнтів у різних лікарнях країни. Природу цієї нової мутації COVID-19 зараз вивчають провідні науковці військової лабораторії Портон-Даун. Тієї самої, що виявила "Новічок" під час отруєння Скрипалів.

Кріс Вітті, головний лікар Англії:

Щодо симптомів нового штаму, то наразі немає жодних доказів того, що вони відрізняються чи є важчими, ніж при інших різновидах коронавірусу. А їх доволі багато. Різниця лише в тому, що цей штам має значно більше мутацій, аніж інші. Саме тому ми поставилися до нього набагато серйозніше.

І насамперед сповістили Всесвітню організацію охорони здоров'я. Мутацією вірусу медиків та науковців не здивуєш. Приміром, нинішній коронавірус уже існує у двадцяти п'яти варіантах. І один із них відомий тим, що має кращу здатність до поширення.

Майк Раян, голова програм з надзвичайних ситуацій ВООЗ:

Така еволюція мутацій доволі звична річ. Питання в тому, наскільки небезпечнішим унаслідок цього стає вірус. Зокрема, чи легше передається, чи ускладнює діагностику, чи сприйнятливий до вакцини. На всі ці запитання ми чекаємо відповідей. На сьогодні немає жодних доказів, що новий штам поводиться інакше.

Наразі британська влада запевняє, що сироватка ефективно знешкоджуватиме і новий штам коронавірусу. Хоча є ймовірність, що він еволюціонуватиме, так само як і грип. І доведеться постійно оновлювати вакцину, щоб успішно з ним боротися.