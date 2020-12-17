На Черкащині СБУ відкрила кримінальне провадження проти пенсіонера за активність у соцмережах

На Черкащині СБУ відкрила кримінальне провадження проти пенсіонера за активність у соцмережах. Два роки тому - на своїй сторінці у Фейсбуку він опублікував чужий допис із критикою влади. І за це йому тепер загрожує реальний термін за ґратами. Скільки можуть дати - знають наші кореспонденти.

Скромний, порядний, але занадто активний. Колишній учитель хімії Володимир Терещенко навіть на пенсії не може всидіти вдома. Він брав активну участь у Революції Гідності, а потім почав громадську діяльність у рідному Чигирині і не тільки реальну, а й віртуальну. Щоправда, вже кілька місяців до свого комп'ютера ні ногою - боїться.

Не хочу. Вчора, я говорю, дуже інцидент з приводу комп'ютера, я вже відверто кажучи - боюсь, щоб вони мені не клеїли розголошення таємниці слідства.

У жовтні сімдесятирічного пенсіонера - СБУ звинуватила в закликах до повалення влади. Усе начебто через допис, опублікований на його сторінці у Facebook, - каже пан Володимир. Відтоді у його оселі вже провели обшук і безліч разів викликали до Черкас на допит.

Володимир Терещенко, обвинувачений:

Звинувачують у тому, що на моїй сторінці є матеріали, які суперечать закону. Вбачають заклики там, хоча фактично... Сподіваюся, суд буде розбиратися.

Кримінальне провадження за заклики до насильницької зміни чи повалення державного ладу України слідчі СБУ відкрили через ось цей допис. Його Володимир Терещенко поширив на своїй сторінці ще у вересні 2018 року, але згадали силовики про нього чомусь тільки через два роки. На захист пенсіонера стали юристи Черкаської громадської організації. Її керівник абсурднішої справи в Україні ще не бачив.

Тарас Щербатюк, керівник ГО "Черкаський правозахисний центр":

Я гадаю це резонанс! Такі справи ми час від часу чуємо, що є в Російській Федерації про перепости і лайки у Facebook. Але тут от така справа в Україні з'явилася.

Та от правоохоронці налаштовані більш ніж рішуче. Державний обвинувач вимагатиме для Миколи Терещенка максимального покарання.

Микола Мартинюк, прокурор Черкаської обласної прокуратури:

У ході розслідування цього злочину зібрано достатньо доказів! Зокрема проведено низку обшуків, оглядів речових доказів, проведено допити свідків, також проведено лінгвістичну експертизу, яка вказала, що заклики, які розміщував на своїй сторінці житель м.Чигирин - містять в собі публічні заклики до захоплення державної влади.

Слідчі дії за кримінальним провадженням уже завершені, матеріали напередодні передали до суду. Перше засідання у справі закликів Миколи Терещенка до повалення влади заплановане на 5 січня.