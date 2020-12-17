У селі Старосілля на Черкащині місцеві підприємці орендували частину річки і вже майже двадцять років використовують її як... ставок. А над колись загальнодоступною водоймою, височіє табличка "приватна власність", та й рибалити і відпочивати на березі тамтешнім жителям зась. Як так вийшло - розібрався Станіслав Кухарчук

Судак, окунь, щука, короп - ця ділянка річки Вільшанка багата на рибу. В селі Старосілля притока Дніпра утворює чимале водосховище з мальовничим узбережжям. Та от тільки відпочинок тут не для всіх. (табличка приватна власність) пан Григорій розповідає: на річці господарює родина місцевого бізнесмена.

Григорій Симоненко, житель села Старосілля:

Оце ніде не можна людям пукана вловить… Так, а шо вам не дозволяють ловить? - Нє.. ще й битимуть. А чого так? З чого, бо тож його, він приватизіровав.

Не приватизував, а взяв у оренду на 20 років. Сам підприємець Сергій Давиденко називає Старосільське водосховище Вільшанки ставком. Каже, тут вирощує щонайменше п'ять видів риби, за це сплачує податки і поповнює сільський бюджет. Не приховує: рибалити дозволяє не всім, адже риба його власність.

Конєшно буду ганять! - Чому? - Бо є акт зариблення! - Що є? - Ну давай, твоя машина, а я сяду і буду кататись на ній!

Та схоже, своєю власністю орендар вважає і саму річку. Щоб риба не втекла з водосховища, гребля наглухо перекрита сіткою, вільного протоку за шлюзом Вільшанка взагалі не має, тому нижче за течією вона всюди замулена й мілка.

Чому так відбувається - підприємці пояснити не можуть, натомість показують договір оренди, який підписали з Городищенською райадміністрацією ще 2004. Згідно із цими документами в орендарів у користуванні не вода, а земля під нею. Річку Вільшанку чиновники просто не помітили.

Ми шо хочеш те і можем робить! У нас земельна ділянка …Хочемо - ми воду держимо, хочемо оремо, хочемо садимо - без разніци. Тобіш, річку перевели в земельну ділянку.

Із цього року Старосілля входить до складу Мліївської ОТГ. Тамтешня сільрада намагалась дізнатись - за яким правом в оренду приватникам передали частину річки, проте марно. Вільшанка хоч і протікає через село, але чиновники ще 2004 року землю під водосховищем вивели за межі Старосілля і відтоді сільська рада не має на неї права - за це відповідає область.

Олександр Пикало, начальник загального відділу Мліївської ОТГ:

Це земельна ділянка зайнята саме ставом за межами населеного пункту в адмінмежах села Старосілля за межами населеного пункту. На даний час більш точної інформації земельного кадастру, чи водного кадастру у нас немає.

Опікуватись проточністю річки та дотриманням режимів скидання вод на Вільшанці має обласний офіс водних ресурсів. Із його представниками нам вдалось поспілкуватися тільки телефоном. Там пояснили - скарг на орендаря водосховища не надходило, та й перевіряти його не мають права.

Жанна Куліш, заступник начальника регіонального офісу водних ресурсів у Черкаській області:

Перекриті шлюзи, або там перекрита річка, немає доступу. Отже, є підстави розірвати оренду на водний об'єкт і ще навіть оштрафувати. У нас з 2010 року немає нагляду і контролю. - А чим, перепрошую, тоді ваша служба займається?... (кидають слухавку).

Таких орендованих водосховищ на Вільшанці ще принаймні три. Поки підприємці штучно стримують у них воду, сама річка поступово втрачає можливість самоочищення і замулюється.