В четверг, 17 декабря, экс-жена покойного Геннадия Кернеса Галина Привалова показала архивное фото из бурной молодости пары. Соответствующие фото она опубликовала на своей странице в Facebook.

На кадрах, Геннадий Кернес кривляется во время совместного застолья.

При всех раскладах и нелюбви к нему многих, мало кому удастся прожить такую яркую жизнь...

У Кернеса и Галины Приваловой есть общий сын - Даниил Привалов, ему сейчас 32 года.

Сын Кернеса и Приваловой Даниил с женой Юлией (фото: instagram.com/yuliak89)

Напомним, Геннадий Кернес умер в четверг, 17 декабря. Информацию о смерти подтвердил его друг, бизнесмен Павел Фукс. Также смерть мэра Харькова подтвердили родные Геннадия Кернеса.

В ночь на 17 сентября Геннадия Кернеса доставили в берлинскую клинику Charite для лечения COVID-19. 11 декабря бизнесмен Павел Фукс сообщил, что у Кернеса резко ухудшилось состояние здоровья. У него полностью отказала вторая почка, он находился на стопроцентном диализе.

Ранее сообщалось, что в связи со смертью мэра города Геннадия Кернеса в Харькове объявили трехдневный траур.

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