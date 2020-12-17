Экс-жена Кернеса показала архивные фото из молодости мужа [ Редактировать ]
В четверг, 17 декабря, экс-жена покойного Геннадия Кернеса Галина Привалова показала архивное фото из бурной молодости пары. Соответствующие фото она опубликовала на своей странице в Facebook.
На кадрах, Геннадий Кернес кривляется во время совместного застолья.
При всех раскладах и нелюбви к нему многих, мало кому удастся прожить такую яркую жизнь...
У Кернеса и Галины Приваловой есть общий сын - Даниил Привалов, ему сейчас 32 года.
Сын Кернеса и Приваловой Даниил с женой Юлией (фото: instagram.com/yuliak89)
Напомним, Геннадий Кернес умер в четверг, 17 декабря. Информацию о смерти подтвердил его друг, бизнесмен Павел Фукс. Также смерть мэра Харькова подтвердили родные Геннадия Кернеса.
В ночь на 17 сентября Геннадия Кернеса доставили в берлинскую клинику Charite для лечения COVID-19. 11 декабря бизнесмен Павел Фукс сообщил, что у Кернеса резко ухудшилось состояние здоровья. У него полностью отказала вторая почка, он находился на стопроцентном диализе.
Ранее сообщалось, что в связи со смертью мэра города Геннадия Кернеса в Харькове объявили трехдневный траур.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Мэра Харькова Геннадия Кернеса похоронят рядом с выдающимися харьковчанами на почетной аллее
Геннадий Кернес скончался в ночь на 17 декабря от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью
Мэр Харькова Геннадий Кернес умер 17 декабря
Кулеба отметил, что отсутствие контактов с российскими дипломатами его не расстраивают, но ему обидно
В четверг, 17 декабря, НАБУ проводит обыски в Министерстве культуры и информационной политики