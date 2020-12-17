Повертаючи території, головне - пам'ятати про їхніх жителів, кажуть у Міністерстві реінтеграції. На лінії розмежування на Донбасі Україна відкрила ще один сервісний центр.

Цього разу біля пункту пропуску Новотроїцьке на Донеччині. У листопаді такий самий відкрили у Щасті на Луганщині. До комплексу входять центр адмінпослуг, банк, пошта та фельдшерський пункт.

Це має бути сигналом для людей в окупації - що про них не забули, каже віцепрем'єр Олексій Рєзніков. Зараз із семи пунктів повноцінно працює лише один - у Станиці Луганській. Інші бойовики блокують зі свого боку. Однак користуватися сервісами в нових хабах можуть і жителі підконтрольних територій.

Олексій Резніков, віцепрем'єр-міністр, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України: