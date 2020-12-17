Володимир Зеленський розповів про незмінність зовнішнього курсу України [ Редактировать ]
Про ситуацію на Донбасі сьогодні говорив і український президент. Свою концепцію її врегулювання Володимир Зеленський озвучив на відеоконференції з послами України. Серед іншого глава держави сказав, що зовнішній курс країни незмінний: це набуття членства в Євросоюзі та НАТО.
А ще дав завдання дипломатам: домовлятися про поставки вакцини від коронавірусу вже в січні, просувати економічні інтереси країни за кордоном та порушувати питання війни на Донбасі і деокупації українських земель.
Володимир Зеленський, президент України:
Наш зовнішньополітичний основний пріоритет це відновлення миру суверенітету, територіальної цілісності України у межах іі визнаних кордонів. Ми є країна, протистоїть гібридній війни з Російською Федерацією. Це не лише є ворожі дії проти нашої незалежності, проти України, це виклик всій світовій спільноті.
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