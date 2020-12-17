Про ситуацію на Донбасі сьогодні говорив і український президент

Про ситуацію на Донбасі сьогодні говорив і український президент. Свою концепцію її врегулювання Володимир Зеленський озвучив на відеоконференції з послами України. Серед іншого глава держави сказав, що зовнішній курс країни незмінний: це набуття членства в Євросоюзі та НАТО.

А ще дав завдання дипломатам: домовлятися про поставки вакцини від коронавірусу вже в січні, просувати економічні інтереси країни за кордоном та порушувати питання війни на Донбасі і деокупації українських земель.

Володимир Зеленський, президент України: