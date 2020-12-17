Віталій Кличко поскаржився на високі податки для Києва [ Редактировать ]
Для Києва головна проблема - нестача грошей. На цьому постійно наголошував сьогодні міський голова Віталій Кличко - під час щорічного звіту. Мер оперував цифрами. Основна стаття витрат цьогоріч медицина.
Хоч за цю галузь і відповідає держава, місто теж відчутно витратилося, каже Кличко. На ремонт і реконструкцію лікарень, нове обладнання і навіть надбавки медикам пішло вісім мільярдів гривень.
Другою найдорожчою сферою стала інфраструктура, зокрема - ремонт та будівництво доріг. Та найбільше мер скаржився на занадто високі відрахування до держбюджету.
Віталій Кличко, київський міський голова:
Київ виконує функцію столиці. В Києві найбільше навантаження на інфраструктуру. Сюди десятками років не вкладали грошей. І ми зараз будуємо дороги і мости, в які десятиліттями нічого не вкладали. Тож, зараз потрібні гроші і для будівництва метро, і для транспортної інфраструктури, і на його закупівлю, і на будівництво лікарень, а також на реставрацію старих. І в той же час, у Києва забирають 60% ПДФО. Податку фізичних осіб. В інших міст - тільки 40%. Це не справедливо і це гальмує розвиток нашого міста.
по теме
У Харкові триденна жалоба. Сьогодні вранці стало відомо: у німецькій клініці "Шаріте" помер Геннадій Кернес. Йому було 60 років
Представники "Опозиційної платформи - За життя", ЄС та "За Майбутнє" такі вибори визнали нелегітимними і звернулися з до правоохоронців. Сьогодні мало відбутися чергове засідання обласної ради
В останні робочі дні року парламент візьметься доукомплектовувати Кабмін
15 декабря в Киеве на Шулявском мосту три электроопоры упали на автомобили
Звільнили і не розрахувалися. На Рівненщині майже двом сотням колишніх працівників протитуберкульозних санаторіїв заборгували кошти за пів року