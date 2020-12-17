Для Києва головна проблема - нестача грошей. На цьому постійно наголошував сьогодні міський голова Віталій Кличко - під час щорічного звіту. Мер оперував цифрами. Основна стаття витрат цьогоріч медицина.

Хоч за цю галузь і відповідає держава, місто теж відчутно витратилося, каже Кличко. На ремонт і реконструкцію лікарень, нове обладнання і навіть надбавки медикам пішло вісім мільярдів гривень.

Другою найдорожчою сферою стала інфраструктура, зокрема - ремонт та будівництво доріг. Та найбільше мер скаржився на занадто високі відрахування до держбюджету.

Віталій Кличко, київський міський голова: