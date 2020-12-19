Про коронавірусну статистику в Україні - сьогодні вона знову позитивна. Тих, хто одужав більше, аніж нових хворих.

Від учора COVID-19 виявили майже у 12 тисяч українців, тоді як подолали хворобу більше 13 тисяч. Найбільше нових недужих у столиці, Одеській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Тим часом у МОЗ анонсують зміни в правилах тестування.