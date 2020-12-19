COVID-19 в Україні: оновлена статистика [ Редактировать ]
Про коронавірусну статистику в Україні - сьогодні вона знову позитивна. Тих, хто одужав більше, аніж нових хворих.
Від учора COVID-19 виявили майже у 12 тисяч українців, тоді як подолали хворобу більше 13 тисяч. Найбільше нових недужих у столиці, Одеській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.
Тим часом у МОЗ анонсують зміни в правилах тестування.
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