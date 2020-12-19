Маски, мінімум обіймів і постійне провітрювання. Експерти ВООЗ розповіли, як відсвяткувати Різдво і не підхопити коронавірус. А ще запевнили, що Санта-Клаусу, попри його солідний вік, COVID-19 не страшний.

Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує обережність. Напередодні Різдва фахівці ВООЗ оприлюднили поради, які допоможуть знизити ризик зараження коронавірусом.

Попри те, що цього року більшість європейців святкуватимуть у вузькому колі, додаткові заходи безпеки не завадять. Тож якщо на Різдво в гості прийдуть родичі, які мешкають окремо, ВООЗ радить святкувати в масках. Менше обійматися й постійно провітрювати приміщення. А ще краще - одразу після вечері й обміну подарунками вийти на свіже повітря.

Щодо кількості людей, які можуть святкувати разом, ВООЗ рекомендацій не дає. Обмеження прописує кожна окрема країна. У Німеччині, наприклад, дозволили зустрічати Різдво компаніями до дев'яти осіб. У Бельгії родина має право запросити лише одного гостя. Іспанців та італійців закликають взагалі не ходити в гості, а святкувати у вузькому сімейному колі.

Правила й обмеження не поширюються лише на Санта-Клауса. У ВООЗ заспокоїли - бороданю, попри солідний вік, коронавірус не страшний. Ба більше, Санта може вільно подорожувати світом і звільняється від необхідності сидіти на карантині.

Марія ван Керхове, представниця ВООЗ:

Я розумію, що ви всі турбуєтеся за Санту, адже він вже немолодий. Але я можу вас запевнити: він має імунітет до вірусу. Ми щойно спілкувалися в чаті, він почувається чудово. Крім того, багато світових лідерів пом'якшили карантинні обмеження для Санти. Він буде подорожувати світом і роздавати подарунки.

Сам Санта вже збирається в дорогу.

Санта-Клаус:

Приготування до Різдва проходять просто чудово. Але хочу попросити вас поводитися гарно, дотримуватися всіх правил і соціальної дистанції. Будьте добрими один до одного. Скоро Різдво!

У Німеччині людям похилого віку вже роздають перші подарунки до Різдва. Щоправда, не від Санта-Клауса, а уряду. Німці, старші за 60 років, можуть безкоштовно отримати в аптеках три маски з високим ступенем захисту.

Моніка Бок, працівниця аптеки:

Коли людина приходить за маскою, ми просимо показати посвідчення, аби перевірити вік. Якщо людина, молодша за 60 років, то вона повинна назвати іншу причину для отримання засобів захисту. Це може бути діабет, хвороба нирок, ослаблений імунітет через онкологічне захворювання.

Усе будується на довірі. Я була здивована, що тих, хто отримує маски, ніде не реєструють. Я сподіваюся, люди справді будуть брати по три маски, а не бігати з аптеки до аптеки.

Уряд просить представників груп ризику носити ці маски під час зустрічей з рідними у святковий період - аби максимально знизити ризик зараження.