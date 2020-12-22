Європейська агенція з лікарських засобів дала дозвіл на використання препарату від "Пфайзер" та "Біонтех" на території ЄС. Країни Європейського Союзу готуються вже наприкінці цього тижня почати імунізацію населення. І попри свята, посилюють карантинні обмеження. Тетяна Логунова продовжить.

На вокзалах італійських міст - натовпи людей з валізами. Жителі країни беруть відпустки і роз'їжджаються на свята. Вже через кілька днів подорожі між регіонами будуть заборонені. Різдво і Новий Рік Італія зустріне в режимі локдауну.

Джузеппе Конте, прем'єр Італії:

Це непросте рішення, але ми повинні діяти. Аби захистити людей, ми змушені посилити карантинні заходи напередодні свят.

На Різдво і Новий Рік уся територія Італії буде оголошена червоною зоною. Працюватимуть лише продуктові супермаркети і аптеки. Люди зможуть виходити з дому тільки з поважної причини. На свята в гості можна буде запросити двох людей, які повинні будуть піти додому не пізніше 10 години вечора.

Джузеппе Конте, прем'єр Італії:

Кінець цього жахіття вже видно. Навіть у режимі обмежень, ми наближаємося до дня початку вакцинації.

До нового, вже третього локдауну, готується і Австрія. Одразу після Різдва уряд посилить карантинні обмеження. З 26 грудня по 18 січня в країні не працюватимуть магазини, окрім продуктових, салони краси, перукарні і спортзали.

Себастіан Курц, канцлер Австрії:

Ми бачимо, як стрімко зростає кількість хворих в інших країнах. Так, у нас нижчі показники, у порівнянні з сусідами. Зараз ситуація стабільна. Але ми живемо не на острові, і маємо готуватися до того, що і в нас ситуація може погіршитися.

Карантинні обмеження посилює навіть Швеція, яка довго не хотіла відмовлятися від звичного ритму життя. Там визнали: особливий шлях - був хибним.

Від завтра у Швеції запровадять обмеження на кількість відвідувачів у ресторанах, магазинах та спортзалах. Якщо це не допоможе уповільнити темпи поширення хвороби, заклади закриють. А ще влада вперше порекомендувала громадянам носити в громадському транспортні захисні маски.

У режимі карантинних обмежень країни Євросоюзу почнуть і вакцинацію населення. Сьогодні Європейська агенція з лікарських засобів дала дозвіл на використання сироватки від "Пфайзер" і "Біонтех". Тепер це рішення ще має формально затвердити Єврокомісія. І якщо все пройде без затримок, 27 грудня громадяни країн ЄС отримають перші щеплення від коронавірусу.