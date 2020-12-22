Росія видасть Білорусі мільярдний кредит [ Редактировать ]
Росія виділить білоруській владі кредит на суму мільярд доларів. Відповідне розпорядження підписав прем'єр-міністр Федерації.
Гроші дадуть двома траншами, перший вже до кінця поточного року. Аналітики вказують на погіршення економічної ситуації в Білорусі на тлі масових протестів проти Лукашенка. Сам він заявляв, що страйки і мітинги жодного ефекту не мають.
по теме
Зазначається, що ці фірми співпрацюють зі збройними силами своїх держав у шкідливих операціях. Тож віднині не можуть купувати деякі товари і технології у США
Європейський союз ще на пів року продовжив економічні обмежувальні заходи проти Росії, запроваджені через окупацію Криму
Брюссель висунув ультиматум: якщо Польща і Угорщина не поступляться, то взагалі залишаться без європейських грошей - хто програє в такій ситуації?
У документі висловлюється стурбованість щодо використання нервово-паралітичної речовини "Новачок" проти екс-шпигуна Сергія Скрипаля та російського опозиціонера
В понедельник, 21 декабря, Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против Светланы Тихановской и других членов Координационного совета,