На Прикарпатті затримали банду "мисливців на пенсіонерів" [ Редактировать ]
Називалися соцпрацівниками, втиралися в довіру і виносили з хат, усе що бачили. На Прикарпатті поліцейські затримали шахраїв, які обкрадали пенсіонерів. Під виглядом соцпрацівників втиралися в довіру до літніх людей.
І ті без вагань пускали злодіїв до хати. Поки одні відволікали пенсіонерів розмовами про їхні проблеми, інші - нишпорили в помешканні. Крали зазвичай золото та гроші. Літні люди почали масово звертатися в поліцію. По гарячих слідах правоохоронцям вдалося встановити автівку, на якій по області роз'їжджали зловмисники.
Машину патрульні зупинили на виїзді з Івано-Франківська. У салоні було четверо людей: два чоловіки і дві жінки. Знайшли в автівці і крадені речі. Скільки саме помешкань пенсіонерів встигла обчистити четвірка гастролерів - правоохоронці наразі встановлюють.
Володимир Яцюк, заступник начальника ГУНП у Івано-Франківській області:
Всі четверо є мешканцями Волинської області, є родичами, під час спілкування давали різні покази, в ході слідчих дій були проведенні впізнання двох жінок, які були затримані в порядку статті 208 інших двох осіб допитано водія і ще одного чоловіка який був в автомобілі.
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