Називалися соцпрацівниками, втиралися в довіру і виносили з хат, усе що бачили. На Прикарпатті поліцейські затримали шахраїв, які обкрадали пенсіонерів. Під виглядом соцпрацівників втиралися в довіру до літніх людей.

І ті без вагань пускали злодіїв до хати. Поки одні відволікали пенсіонерів розмовами про їхні проблеми, інші - нишпорили в помешканні. Крали зазвичай золото та гроші. Літні люди почали масово звертатися в поліцію. По гарячих слідах правоохоронцям вдалося встановити автівку, на якій по області роз'їжджали зловмисники.

Машину патрульні зупинили на виїзді з Івано-Франківська. У салоні було четверо людей: два чоловіки і дві жінки. Знайшли в автівці і крадені речі. Скільки саме помешкань пенсіонерів встигла обчистити четвірка гастролерів - правоохоронці наразі встановлюють.

Володимир Яцюк, заступник начальника ГУНП у Івано-Франківській області: