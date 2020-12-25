Країни Євросоюзу почали отримувати перші партії вакцини від коронавірусу. Цієї неділі в ЄС почнеться довгоочікувана імунізація населення.

Від фармацевтичного заводу у маленькому бельгійському містечку Пюрс одна за одною від'їжджають вантажівки. Це - спецтранспорт, в якому можна перевозити вантаж, що потребує наднизької температури. А саме - вакцину від коронавірусу виробництва " і "Біонтех", яку цього тижня мають отримати усі країни Євросоюзу.

Люк Ван Стінвінкель, представник компанії Pfizer:

Ми щасливі, що можемо почати доставку вакцин мільйонам європейців. Заради цього моменту дуже багато людей працювали вдень і вночі.

Наземним і повітряним транспортом по Євросоюзу розвезуть першу партію сироватки - дванадцять з половиною мільйонів доз. Деякі країни вже отримали свою частку. Ось так, у супроводі поліції, цінний вантаж доставили до Італії.

План такий: до вечора суботи вакцини повинні надійти в усі країни Євросоюзу. Аби в неділю держави могли почати вакцинацію населення. Кампанії із щеплення стартують одночасно. Аби продемонструвати, що всі члени ЄС мають рівний доступ до препарату.

Щеплення робитимуть у спеціальних центрах. Італійців вакцинуватимуть у стильних павільйонах, що мають форму первоцвіту, - символу відродження країни після епідемії. Бельгійців - у центрах, де раніше тестували на коронавірус. Німців на стадіонах, велодромах і в терміналах непрацюючих аеропортів. На вході треба буде показати запрошення на вакцинацію та документ, що засвідчує особу. І це ще не все.

Вольфганг Ленц, керівник центру вакцинації у місті Ганау:

Спочатку у людини виміряють температуру. Потім на стійці реєстрації ще раз ретельно перевірять усі документи і запропонують перед щепленням отримати коротку консультацію лікаря. Після вакцинації півгодини треба буде посидіти в окремому залі, аби переконатися, що сироватка не спричинила побічних ефектів. А потім можна буде йти додому, із довідкою про імунізацію.

Тільки в цьому центрі щодня планують вакцинувати більше тисячі бажаючих. І якщо вакцина поки що в дефіциті, то персоналу достатньо.

Вольфганг Ленц, керівник центру вакцинації у місті Ганау:

Ми залучили медиків, які працюють на пів ставки. Є й такі, що зайняті повний тиждень, але готові вийти і робити людям щеплення у свої вихідні дні. Допомогу пропонують і лікарі, котрі з якихось причин наразі не працюють. Вони кажуть: у такій складній ситуації, ми готові вийти на кілька днів.

А вакцинуватимуть першими тих, хто входить до групи ризику. Це - люди похилого віку, хронічно хворі, медики і представники професій, які забезпечують функціонування держави.