Полювання на крадіїв мало не обернулося трагедією

Полювання на крадіїв, яке мало не обернулося трагедією на Одещині. Дві шестирічні дівчинки, бавлячись на подвір'ї приватного будинку, потрапили в пастку, яку спорудив батько однієї з них. Стався постріл.

У якому стані дівчатка і чи будуть покарані горе-батьки?

Шестирічні Яніна та Дарина мешкають по сусідству в селі Каїри під Одесою. Вчора дівчатка пішли бавитися на подвір'я Дарини: її батьки в цей час були в будинку. Діти забігли в підсобні приміщення - і там спрацював саморобний пристрій. Так звану розтяжку-самостріл встановив батько для відлякування крадіїв. Ось що розповідає тато іншої дівчинки, Яніни.

Володимир Скитецький, батько пораненої дівчинки:

Діти зайшли десь там в гараж, чи що, там була розтяжка якась у дворі - на патрон заряджений від рушниці, я так зрозумів, і стався постріл - і дріб попала у двох дітей.

Дівчат одразу ж ушпиталили: обидві вони зазнали вогнепальних дробових поранень ніг, але Яніні дріб влучив ще й у живіт. Тому терміново спрацювали хірурги.

Павло Волчанський, черговий хірург Одеської обласної дитячої лікарні:

Девочке, которая с повреждением брюшной полости, вчера была проведена первая операция по удалению дроби из живота. Она повредила действительно печень, было небольшое кровотечение. Сейчас ребенок в средней степени тяжести находится в отделении нейрохирургии.

Стан другої дівчинки - Дарини - теж задовільний, але її батьки не хочуть спілкуватися з журналістами та розповідати, чому діти потрапили в пастку. Сусіди здивовані, кажуть: родина порядна й адекватна.

Олександр Витупоренко, сусід:

Надо было сделать так, чтоб дети не достали этого! Ведь для вора это делается, а ребенок - он во дворе - он везде же ходит!

Поліція вилучила саморобний пристрій і направила на експертизу. Його власника - не затримували.

Любов Гордієвська, начальник відділу комунікації ГУНП в Одеській області:

Подію поліцейські кваліфікували одразу за двома статтями: це необережне тяжке, або середньої тяжкості тілесне ушкодження та незаконне погодження зі зброєю, бойовими припасами, або вибуховими речовинами.

Дівчатка ще перебувають у лікарні. Днями хірурги мають вилучили дріб з їхніх ніг.