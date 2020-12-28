В Україні планують побудувати метрологічні центри для повірки газових лічильників [ Редактировать ]
А чи давно ви перевіряли свій газовий лічильник? В Україні понад 10 мільйонів побутових та десятки тисяч промислових лічильників у тих, хто споживає газ. Щоб прилади правильно показували дані, їх кожні 8-10 років потрібно перевіряти. Та потужностей для вчасної повірки газових лічильників в Україні немає. Тож люди - ризикують користуватися неточними приладами.
Родина Світлани Кіяшко користується газовим лічильником уже не один рік. Та коли настав час повірки, довелося понервувати.
Світлана Кіяшко, жителька Харкова:
Мы очень переживали, очень. Начитались в интернете всяких глупостей. Что там счетчики подкручивают, и можно получить совершенно другой и не в том состоянии.
Та, страхи Світлани були марними. Прилад зняли й повернули назад доволі швидко. Повірку робили в новому метрологічному центрі. Його нещодавно побудувала Регіональна газова компанія, щоб перевіряти більше лічильників за коротший час. Тут встановили нове обладнання найкращих європейських виробників. Майже всі процеси - автоматизовані.
Дмитро Новицький, голова правління АТ "Харківгаз":
Наш метрологический центр это первое в Восточной Европе предприятие, которое работает по принципу Smart Factory. Автоматизированное оборудование позволяет обеспечить весь технологический цикл без прямого вмешательства людей. Соответственно, все потребители природного газа могут быть уверены в объективности поверки. Здесь пропускная способность 200 тыс бытовых счетчиков в год, что составляет четверть от всей потребности годовой нашей страны.
Завдяки автоматизації у Метрологічному центрі значно скоротили час повірки лічильників. Цей чоловік приніс на повірку промисловий лічильник газу, яким користується його підприємство.
Іван Петров, представник споживача газу:
Для нашого підприємства точність вимірювання спожитого газу дуже важлива, адже ми споживаємо щомісяця близько 5 тисяч кубометрів газу. В цьому центрі процес повірки нашого лічильника зайняв 1 робочий день, хоч раніше займало 14 днів.
В Укрметртестстандарті вже назвали появу такого центру проривом, що допомагає більшій кількості людей - бути впевненим у точності розрахунків.
Юрій Кузьменко, заступник генерального директора ДП "Укрметртестстандарт":
Скажімо з точки зору такого клієнтського обслуговування я щиро вважаю, що це взірець для українських теренів і взагалі такий прорив собі. Не можна сказати ноу-хау, але прорив стосовно того, як повинні організації, що масово опікуються лічильниками і взагалі засобами вимірювальної техніки, повинні відноситись до споживачів, до експлуатантів цієї техніки.
А це - єдиний в Україні стенд, де перевіряють промислові лічильники. А щодо побутових приладів, то за один цикл повірки, а це приблизно 30 хвилин, можна перевірити 72 лічильники. Раніше це займало в рази більше часу.
Денис Французов, начальник РГК Метрологічний центр:
Всі лічильники, які надходять до центру, маркуються QR-codом. Він дозволяє в автоматичному режимі проконтролювати всі етапи пересування кожного приладу. Більшість процесів відбувається без участі людини. Програмне забезпечення центру дозволило створити єдину базу даних, яка містить інформацію про життєвий цикл будь-якого лічильника.
Протягом наступних двох років газовики планують побудувати цілу мережу регіональних метрологічних центрів. Це дасть змогу щороку перевіряти до одного мільйона побутових та понад 20 тисяч промислових лічильників. І повністю задовольнить потреби українських споживачів газу.
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