Приватні виконавці атакують! У мережі набирає обертів скандал навколо розгрому будинку боржників за валютним кредитом. Невідомі молодики увірвалися до приміщення під час опису майна. Активісти стверджують, що нападом керував сам виконавець. Той провину - відкидає. На чиєму боці правда. І як вберегти житло від незаконних дій? Даніїл Снісар розкаже.

Ці кадри - не епізод пограбування. А частина цілком "офіційної" процедури в одному із приватних будинків на Крюковщині, що під Києвом. Опис і конфіскація майна. Так для позичальників закінчується історія з валютним кредитом, який брали ще за курсом 11 гривень за долар. Далі була девальвація і кредитна кабала, а тепер це.

Юлія Сало, громадська активістка:

К ним пришел, грубо говоря, - частный исполнитель. Он пришел описывать имущество, в рамках исполнительного производства. И привел с собой людей, которые помогали ему разбирать мебель, они помогали ее выносить. И когда вот это все началось, для меня был, если честно - шок!

Свідками кредитних чвар стали правозахисники. Вони й викликали поліцію. Втім, активна фаза нападу розпочалася після того, як копи поїхали.

На відео з камери спостереження видно, що нападом опис майна не завершився, а розпочався. У будинку зламали хвіртку, забризгали собак перцовим балончиком. І без жодного на те дозволу - потрапили на приватну ділянку, яка навіть боржникам не належить.

Руслан Болгов, член правління Асоціації приватних детективів України:

Здесь себя уберечь очень сложно. Когда приходят представители закона - вы можете сделать только одно: вызвать полицию, адвоката, либо нанять частную охранную компанию, если у вас есть на это возможность. Все это документируете, как правильно было сделано - на видео снималось, потому что потом не докажешь. И все это предоставить уже в органы правоохранительные, написать заявление в прокуратуру и дальше продолжать судебные тяжбы против тех людей, которые устроили это беззаконье.

Юлія Сало, громадська активістка:

Нас не опросили, нас никуда не вызвали. То, что это был человек, который представляет страну! Если сейчас не накажут людей, которые под прикрытием государства устроили этот беспредел - это пойдет продолжаться дальше.

"Вламуватися" у помешкання приватним виконавцям дозволяє закон, кажуть юристи. Але лише за рішенням суду.

Роман Марченко, юрист:

Может по специальному решению суда быть описано имущество находящееся в недвижимости. Вход в квартиру должника может быть осуществлен исключительно по специальному решению суда. В таком случае могут быть взломаны двери в квартиру, осуществляется принудительный вход.

Такого рішення виконавець не мав, кажуть правозахисники. Сам він стверджує - у помешкання не вламувався, його пустили добровільно. А ким були люди, які під час процесуальних дій - руйнували усе навколо - й гадки не має.

Микола Солонько, приватний виконавець:

Близько 21.30 години, вже після закінчення виконавчих дій з опису та арешту рухомого майна боржниці, перебуваючи фізично, я став свідком того, що сталося. Невідомі мені особи увірвалися до будинку та побили вікна у будинку, двері, інше майно, відключили світло. До даного інциденту, я як приватний виконавець не маю жодного відношення та буду активно сприяти слідству та тому, щоб злочинці були покарані. Це неприпустимо.

Ініціативна група - звернулася із заявою у поліцію. А щодо дій приватного виконавця, профільна асоціація розпочала службову перевірку. Правозахисники ж заявляють, ці випадки не поодинокі. Через непрофесіоналізм у самій структурі. Та байдужість влади до долі заручників кредитів, які потрапили у валютну пастку.