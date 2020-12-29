Здорожчання хліба в Україні очікується чи не з перших днів 2021. Все завдяки збільшенню мінімалки, а також втрати врожаю через посуху. Наскільки нова ціна вдарить по гаманцях українців, розбиралася Ірина Розова

Пшеничний, житній, чорний - невід'ємна частина українського продовольчого кошика - хліб. І здорожчання цього продукту очікується вже найближчим часом.

Такую пенсию получаем - надо в пять раз удешевить!

Якщо буде подорожчання ще й хліба, а за цим буде дорожчати й все інше - конечно ні, все і так дорожчає як вижити в цьому, я не знаю як буде в 21 році!

Це дуже погано, куда вже дорожать? Уже і так все дороге! Уже с етою пенсією в магазин страшно йти!

И так мы бедно живем, на электричество добавялется цена, на хлеб, що ж нам робити?

Втім експерти заспокоюють, здорожчання хоча і буде, але менше ніж у поточному році. За який, доречі, хліб піднявся в ціні на сім відсотків. Але підуть ціни в гору вже з перших місяців 2021.

Денис Марчук, заступник голови ГО "Всеукраїнська аграрна рада":

Сказати, що ми там будемо прогнозувати 10-15 відсотків - на щастя такого не буде, тобто ми прогнозуємо від трьох до п'яти відсотків зростання ціни, тобто за кілограм хлібобулочного виробу пшеничного гатунку ми будемо додавати десь гривня-гривня п'ятдесят.

Серед факторів, які вплинуть на здорожчання хліба - підняття комунальних тарифів, цін на пальне та мінімальної зарплати. Крім цього, здорожчали й зернові. Літня посуха призвела до часткової втрати врожаю. Так, ціна на пшеницю цього року вийшла рекордною, зросла майже на 20 відсотків.

До того ж українські фермери більш орієнтовані на експорт. Продати зерно за кордон набагато вигідніше, а ніж продавати його на внутрішньому ринку. Втім хлібороби наголошують: в Україні - хлібопекарська галузь чи не одна з найконкурентніших серед усіх промисловостей.

Родіон Рибчинський, голова спілки "Борошномели України":

Тобто жоден виробник борошна жодний виробник хліба максимально зацікавлений в тому, щоби тримати мінімальну свою націнку, тому що тільки він збільшує - конкурент зразу займає той об'єм ринку, який до цього займав він.

На думку економістів - виробники максимально перекриють здорожчання за рахунок кондитерських виробів.

Олег Пендзин, економічний експерт:

Мы с вами говорим о массовых сортах в то же время торты, печенья выпечка сдоба - она растет в цене значительно больше. И там мы не особо отслеживаем цену, потому что когда мы покупаем торт - мы не особо интересуемся, насколько он стал дороже за последних полгода.

Примусить виробників хліба зробити підвищення майже не відчутним й платоспроможність українців. Вона, за оцінкою ЄС, поки що є найнижчою у Європі.