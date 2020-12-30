Цей радянський літак Су-7б вже 40 років є своєрідною візитівкою Черкас

У Черкасах разом із першим снігом почала сходити і нещодавня реконструкція пам'ятника авіаторам. Деталі свіжовідремонтованого постаменту перестали триматися купи вже через три місяці після завершення робіт. Чому так сталося - поцікавився Станіслав Кухарчук.

Цей радянський літак Су-7б вже 40 років є своєрідною візитівкою Черкас. Його встановили у вісімдесятому році на честь авіаторів другої світової. Весь цей час пам'ятник залишався майже не змінним - навіть попри декомунізацію на його крилах майоріли червоні зірки.

Та замість зірок літак вже прикрашають кольори державного прапора, а асфальт навколо постаменту сліди нещодавнього ремонту. З 2019 пам'ятник авіаторам був на реконструкції, яку завершили лише в жовтні. Оновленим "літаком"черкасці здебільшого задоволені.

Юрій Бєляков, житель Черкас:

Цей постамент геть був розламаний, ми ж все-таки в цивілізовані страні живемо. Якщо ми не зносимо, то треба піддержувать.

Олександр Вовк, житель Черкас:

Там збита плитка була, трохи іржа проступала. Він не дуже був у гарному стані. - Зараз краще? - Зараз краще! Тем болєє ввечорі ідеш - там Слава Героям світиться.

Реконструкція пам'ятника обійшлася платникам податків у кругленьку суму 800 тисяч гривень. За ці гроші літак підварили, почистили від іржі, укріпили і обклали плиткою постамент і майданчик біля нього, підключили освітлення. Та от ремонт протримався недовго.

Ось так, після першої відлиги, злазить металева обшивка швів постаменту. Активіст Артур Чемерис каже, від самого початку реконструкцію супроводжували гучні скандали, ними вона і закінчилась. Він впевнений - виконання робіт просто ніхто не контролював і основні їх сюрпризи ще попереду.

Артур Чемерис, громадський активіст:

Маючи на руках проект уже підрядник десь може щось недоробить, десь використати інший матеріал, а те, що там щось відклеїться, відвалиться - це в принципі нормальна практика, нічого в цьому дивного.

Балансоутримувача пам'ятника - комунальну дирекцію парків - реконструкція більш ніж влаштовує. Заступник директора підприємства каже, проблема зі швами виникла через те, що підрядник їх зашивав за несприятливих погодних умов. А в цілому, за якість робіт, він ручається головою.

Володимир Стойко, заступник директора дирекції парків черкаського міськвиконкому:

Після того, як проект було розроблено, була пройдена державна експертиза, яка все зайве, що там було. Наприклад - суми були більші, вона все зарізала, обрізала до тих державних стандартів, які є на сьогодні

Крім того, каже посадовець, у підрядника ще є час усунути виявлені недоліки, адже пам'ятник ще навіть не зданий в експлуатацію. Хоча всі гроші виконавцю вже перерахували.