В Одесі 2020 минув під знаком будинкопаду! І не через стихійне лихо, а через чиновницьку безвідповідальність! Із березня по червень історичні споруди руйнувалися чи не щодня! І окрім прямої небезпеки життю людей це спотворює туристичну Одесу.

Що треба зробити, щоб зберегти одне з найгарніших міст України? Дивіться далі.

Сто тридцять мільйонів гривень. Саме стільки заклали на ремонт житлових будинків у новому бюджеті Одеси. І ця сума мізерна. Бо у місті майже тисяча аварійних будинків. Для розуміння тільки на порятунок помешкань на узвозі Маринеска спрямують дев'ятнадцять мільйонів!

Наталія Мостовських, директорка департаменту міського господарства Одеської міськради:

Мы выбирали только те объекты, которые действительно, согласно обследованию комиссии, требовали выполнения технического заключения. Мы только эти объекты включали в титул капитального ремонта на две тысячи двадцать первый год.

Мешканці ж інших не менш занедбаних будинків уже навіть не вірять, що дочекаються своєї черги. Ось, наприклад, споруда дев'ятнадцятого сторіччя в Новощипному ряду. Капремонту тут не робили ніколи. По стінах великі тріщини.

Катерина Мовчан, мешканка аварійного будинку:

Стены уже устарели, они высохли, а при том еще сверху дожди размокают и потолки очень страшные + поэтому мы боимся, чтоб какая-то часть дома не отвалилась.

Єфим Турецький, мешканець аварійного будинку:

Господи, это же Одесса! Так что ремонты - внесут в список, но ничего делать не будут! Даже не сомневаюсь!

Чиновники постійно скаржаться, що на ремонт житла немає грошей. Утім, опозиція в Одеській міськраді каже: якщо не розпродувати комунальну власність за копійки та налагодити надходження до бюджету, можна врятувати чимало будівель.

Віктор Баранський, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":

У нас если я не ошибаюсь, почти что сотня пляжей, которые платят в общей стоимости аренду несколько миллионов гривен в год: ну, это же смешные деньги! Аналогичная ситуация с парковками: какие-то СПД-шники берут парковку - платят городу сто тысяч гривен в год, а собирают миллионы. Ну, мы ж все прекрасно понимаем, что тут коррупционная составляющая! Я думаю, что мы должны прекратить беспредел, который развела городская власть и работать действительно над сохранением нашего исторического, культурного и туристического потенциала.

А питання збереження історичної спадщини Одеси треба розглядати на державному рівні.

Віталій Саутьонков, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":

Для того, чтобы сделать ремонт тот, который необходим Одессе - это должно быть, возможно, поддержание государственной программы исторического центра. Но сегодня таких вещей на государственном уровне не то, что не поднимаются - они просто отсутствуют как таковые. Всё кладётся на плечи местного бюджета, а местный бюджет - потому что есть дороги, есть социальные объекты, есть помощь незащищенным слоям населения - они просто не выдержат такой нагрузки.

Виділення додаткових грошей на ремонт історичних будівель опозиціонери хочуть ініціювати вже на найближчих сесіях міськради.