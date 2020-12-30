Будинкопад в Одесі: чому чиновники не доглядали за історичними спорудами? [ Редактировать ]
В Одесі 2020 минув під знаком будинкопаду! І не через стихійне лихо, а через чиновницьку безвідповідальність! Із березня по червень історичні споруди руйнувалися чи не щодня! І окрім прямої небезпеки життю людей це спотворює туристичну Одесу.
Що треба зробити, щоб зберегти одне з найгарніших міст України? Дивіться далі.
Сто тридцять мільйонів гривень. Саме стільки заклали на ремонт житлових будинків у новому бюджеті Одеси. І ця сума мізерна. Бо у місті майже тисяча аварійних будинків. Для розуміння тільки на порятунок помешкань на узвозі Маринеска спрямують дев'ятнадцять мільйонів!
Наталія Мостовських, директорка департаменту міського господарства Одеської міськради:
Мы выбирали только те объекты, которые действительно, согласно обследованию комиссии, требовали выполнения технического заключения. Мы только эти объекты включали в титул капитального ремонта на две тысячи двадцать первый год.
Мешканці ж інших не менш занедбаних будинків уже навіть не вірять, що дочекаються своєї черги. Ось, наприклад, споруда дев'ятнадцятого сторіччя в Новощипному ряду. Капремонту тут не робили ніколи. По стінах великі тріщини.
Катерина Мовчан, мешканка аварійного будинку:
Стены уже устарели, они высохли, а при том еще сверху дожди размокают и потолки очень страшные + поэтому мы боимся, чтоб какая-то часть дома не отвалилась.
Єфим Турецький, мешканець аварійного будинку:
Господи, это же Одесса! Так что ремонты - внесут в список, но ничего делать не будут! Даже не сомневаюсь!
Чиновники постійно скаржаться, що на ремонт житла немає грошей. Утім, опозиція в Одеській міськраді каже: якщо не розпродувати комунальну власність за копійки та налагодити надходження до бюджету, можна врятувати чимало будівель.
Віктор Баранський, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":
У нас если я не ошибаюсь, почти что сотня пляжей, которые платят в общей стоимости аренду несколько миллионов гривен в год: ну, это же смешные деньги! Аналогичная ситуация с парковками: какие-то СПД-шники берут парковку - платят городу сто тысяч гривен в год, а собирают миллионы. Ну, мы ж все прекрасно понимаем, что тут коррупционная составляющая! Я думаю, что мы должны прекратить беспредел, который развела городская власть и работать действительно над сохранением нашего исторического, культурного и туристического потенциала.
А питання збереження історичної спадщини Одеси треба розглядати на державному рівні.
Віталій Саутьонков, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":
Для того, чтобы сделать ремонт тот, который необходим Одессе - это должно быть, возможно, поддержание государственной программы исторического центра. Но сегодня таких вещей на государственном уровне не то, что не поднимаются - они просто отсутствуют как таковые. Всё кладётся на плечи местного бюджета, а местный бюджет - потому что есть дороги, есть социальные объекты, есть помощь незащищенным слоям населения - они просто не выдержат такой нагрузки.
Виділення додаткових грошей на ремонт історичних будівель опозиціонери хочуть ініціювати вже на найближчих сесіях міськради.
по теме
600 тисяч гривень на дорогу, яку не асфальтували. На Волині селяни розкрили масштабну махінацію чиновників. Ті, мовляв, вклали гроші в ремонт дороги, а насправді нічого не зробили
Приймати заявки проєктів уже почали - витратити на реконструкцію хочуть понад 18 мільйонів євро
У місті-мільйоннику Дніпрі один з головних мостів не витримує навантаження. Опорні балки розмиває вода навіть після невеликого дощу
Посетительницу фаст-фуда без сознания и с сильным кровотечением забрали в больницу
Несподіваний поворот у справі Олега Татарова. Заступника голови Офісу Президента перехотіли взяти під арешт. Сьогодні зранку Татарову мали обрати запобіжний захід