Во Франции "коронавирусный" рейв закончился пожаром и массовыми беспорядками [ Редактировать ]
Во французском городе Лиерон, недалеко от Ренна в Бретани, тысячи французов тайно устроили рейв-вечеринку, в двух заброшенных складских ангарах вопреки карантинным ограничениям.
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Стоит отметить, что в коронавирусной-вечеринке участвовали не только французы, а даже некоторые тусовщики приехали из Великобритании и Испании.
Важно, что после того как полицейские попытались прекратить вечеринку, ее участники подожгли полицейскую машину и устроили столкновения с силовиками.
По данным СМИ, минимум три офицера получили ранения.
Министр внутренних дел Жеральд Дарманин сообщил в Twitter, что на месте происшествия были изъяты грузовики, звуковое оборудование и генераторы.
По словам чиновника, за несоблюдение комендантского часа, неношение маски и посещение незаконного собрания на участников вечеринки было наложено более 1200 штрафов.
Camion, matériel de sons et générateurs ont été saisis dans le lieu de la #raveparty illégale. L’enquête se poursuit et les gendarmes poursuivent leurs investigations et leurs contrôles afin que cet événement illicite soit durement sanctionné.— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) January 2, 2021
По факту организации незаконной вечеринки начато расследование.
Министр уточнил, что в конечном итоге рейв-вечеринка завершилась "без насилия".
Как ранее сообщалось, в Нью-Йорке в многоквартирном доме в Бруклине произошла стрельба на вечеринке в честь дня рождения. В результате происшествия один человек погиб, еще шестеро получили ранения.
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