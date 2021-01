Во французском городе Лиерон, недалеко от Ренна в Бретани, тысячи французов тайно устроили рейв-вечеринку, в двух заброшенных складских ангарах вопреки карантинным ограничениям.

Стоит отметить, что в коронавирусной-вечеринке участвовали не только французы, а даже некоторые тусовщики приехали из Великобритании и Испании.

Важно, что после того как полицейские попытались прекратить вечеринку, ее участники подожгли полицейскую машину и устроили столкновения с силовиками.

По данным СМИ, минимум три офицера получили ранения.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманин сообщил в Twitter, что на месте происшествия были изъяты грузовики, звуковое оборудование и генераторы.

По словам чиновника, за несоблюдение комендантского часа, неношение маски и посещение незаконного собрания на участников вечеринки было наложено более 1200 штрафов.

Camion, matériel de sons et générateurs ont été saisis dans le lieu de la #raveparty illégale. L’enquête se poursuit et les gendarmes poursuivent leurs investigations et leurs contrôles afin que cet événement illicite soit durement sanctionné.