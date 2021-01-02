Понад п'ять тисяч людей захворіли на COVID-19 у перший день нового року, - такі офіційні дані МОЗ. Одужали, на жаль, удвічі менше - дві з половиною тисячі пацієнтів. 51 людина померла.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили вже у мільйона сімдесяти тисяч людей. Досі хворіють понад 328 тисяч українців.

І на сьогодні Україна - дев'ята у європейському антирейтингу поширення коронавірусу і п’ятнадцята у світовому. На першому місці - Сполучені Штати Америки. У Європі антирейтинг очолює Росія.