В Украине сгорели кинотеатр и церковь (фото) [ Редактировать ]
Источник: ГСЧС Украины
В Кривом Роге 7 января произошел пожар в мини-кинотеатре. Огонь уничтожил здание и мебель внутри на общей площади 60 кв. м. Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Информация о пожаре поступила на "101" в 4:01. Прибыв на вызов, спасатели установили, что возгорание произошло на улице Рекордная Покровского района - внутри металопрофильного сооружения, которое использовалась как мини-кинотеатр.
Спасатели ликвидировали пожар в 05:45. Огонь уничтожил здание мини-кинотеатра и мебель внутри на общей площади 60 кв. метра.
В результате пожара никто не пострадал.
А в селе Копанки Кировоградской области 7 января загорелась деревянная церковь. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Сообщение о пожаре поступило в Службу спасения в 9:22. Огонь распространился на площадь 160 кв. м. и полностью охватил деревянный храм.
Пожар тушили 17 спасателей и 5 единиц техники. В 12:20 возгорание локализовали, а 13:55 - ликвидировали.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Причина возгорания пока неизвестна.
Как сообщали "Подробности", в центре Полтавы сгорел бывший Дом дворянского собрания.
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