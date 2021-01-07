В Кривом Роге сгорел мини-кинотеатр, а под Кропивницким - храм Источник: ГСЧС Украины

В Кривом Роге 7 января произошел пожар в мини-кинотеатре. Огонь уничтожил здание и мебель внутри на общей площади 60 кв. м. Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Информация о пожаре поступила на "101" в 4:01. Прибыв на вызов, спасатели установили, что возгорание произошло на улице Рекордная Покровского района - внутри металопрофильного сооружения, которое использовалась как мини-кинотеатр.

Спасатели ликвидировали пожар в 05:45. Огонь уничтожил здание мини-кинотеатра и мебель внутри на общей площади 60 кв. метра.

В результате пожара никто не пострадал.

А в селе Копанки Кировоградской области 7 января загорелась деревянная церковь. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сообщение о пожаре поступило в Службу спасения в 9:22. Огонь распространился на площадь 160 кв. м. и полностью охватил деревянный храм.

Пожар тушили 17 спасателей и 5 единиц техники. В 12:20 возгорание локализовали, а 13:55 - ликвидировали.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Причина возгорания пока неизвестна.

Как сообщали "Подробности", в центре Полтавы сгорел бывший Дом дворянского собрания.