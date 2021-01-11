Территория Японии тонет под сильными снегопадами. которые бушуют в префектурах Тояма, Фукуки, Нигата и Исикава.

Утром, 11 января, в городах фиксируют более метра снега на дрогах и путях. Для зимы в стране количество накопленных снежных масс превышает двойной годовой порог.

По состоянию на 5 часов утра в городе Тояма было зафиксировано 120 сантиметров снега, 100 сантиметров в городе Фукуи и 63 сантиметра в городе Ниигата.

Отмечается, что метеорологическая служба Японии призывает жителей страны без веской необходимости не покидать свои жилища. К ликвидации последствий снегопадов власти собираются прилечь Силы самообороны Японии.

Читайте также, По меньшей мере один житель Японии погиб, еще 76 пострадали из-за снегопадов в Японии. Большинство инцидентов связано с падением снежного наста с крыш и деревьев, а также с происшествиями, возникшими во время уборки снега.

Кроме того, на Украину надвигается мощный снегопад. Такие данные приводит радар погоды, на котором можно отследить изменение погодных условий на несколько дней вперед.

Ранее мы писали, что курорты Украины, находящееся на высокогорье Карпат засыпало снегом. на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость до 60 метров, ветер восточный, 4-5 м/с.

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