У Вінниці стався вибух у дитячому садочку [ Редактировать ]
Та виявляється пильнувати слід не лише вдома. У Вінниці рвонуло в дитсадку. Одна дитина зазнала травм - на щастя, незначних. У кількох інших вихованців пошкоджений одяг.
Малюкові надали допомогу на місці, госпіталізація не знадобилася. Як розповіли очевидці, по обіді, коли діти гралися на майданчику, вибухнув предмет, схожий на м'ячик. Попередньо петарда.
Як вона потрапила на територію дитсадка - наразі з'ясовують слідчі.
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