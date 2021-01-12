Медична криза: у Британії не вистачає ліжок для хворих на COVID-19 [ Редактировать ]
Для в'їзду до Великої Британії з 15 січня від українців вимагатимуть сертифікат про негативний тест на COVID-19. Також, після прибуття громадяни України повинні самоізолюватися на 10 днів. Нині у Великій Британії медична криза - бракує ліжок у лікарнях, місць у моргах, економити почали навіть кисень для пацієнтів.
Що відбувається у країні і чому науковці прогнозують погіршення ситуації в наступні тижні?
Уже кілька тижнів епідемічна ситуація в Британії лише погіршується. Біля лікарень часто черги швидких із хворими. А самих пацієнтів більше, аніж можна розмістити. Заповнені навіть ті відділення, які перепрофілювали під ковідних хворих. Зараз у госпіталях з коронавірусом удвічі більше людей, аніж було на піку першої хвилі.
Кассандра Джордж, заступник старшої сестри у відділенні інтенсивної терапії в лікарні Кройдонського університету:
Я не знаю, скільки ми ще витримаємо до того, як повністю закінчаться місця, не вистачатиме ліжок, медсестер - це дуже насторожує.
Дозувати доводиться навіть кисень. Найзагрозливіша ситуація в лікарні "Саутенд-он-Сі" - там вимушені зменшити необхідний рівень кисню в крові. Раніше його підтримували на позначці 92 відсотки, тепер зменшили до 88. Та міністр охорони здоров'я запевняє, що ситуація під контролем.
Метт Генкок, міністр охорони здоров'я Великої Британії:
Проблема не в постачанні кисню, його в країні вдосталь. А в тому, що існують обмеження щодо місць у лікарнях. У деяких випадках нам доводиться перенаправляти пацієнтів до інших медзакладів, подекуди навіть через пів країни.
І науковці попереджають, що наступні кілька тижнів ситуація лише погіршуватиметься. Річ у тім, що мутований штам вірусу значно заразніший. Тож єдина надія в країні - на масову вакцинацію. Першу дозу сироватки проти коронавірусу вже отримали понад два з половиною мільйони людей.
Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:
Британія зробила більше щеплень, ніж будь-яка інша країна Європи. Але найгірше, що може зараз статися, - це поява помилкового відчуття впевненості та самовдоволення. Адже, якщо оцінити навантаження на систему охорони здоров'я - ми ведемо вкрай напружену боротьбу.
Уряд закликає британців бути відповідальнішими. Адже навіть зараз - у розпал третього загальнонаціонального локдауну люди влаштовують домашні вечірки та підпільні рейви. Ігнорують і заклики влади сидіти вдома. Тож поліція погрожує штрафувати всіх без винятку за найменші порушення карантину.
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