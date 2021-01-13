Україна та Молдова разом боротимуться з пандемією, йтимуть в Євросоюз і розвиватимуть туризм. А ще побудують магістраль, щоб від Києва до Кишинева можна було добратися за 5 годин. Таких домовленостей досягли президенти - Володимир Зеленський та Мая Санду, яка напередодні відвідала Київ.

Володимир Зеленський, президент України:

Членство в ЄС - це дійсно стратегічна мета, тут наші підходи повністю співпадають, оскільки сьогодні для всіх країн ініціативи ЄС "східне партнерство" для України та Молдови є принципово важливим.

Мая Санду, президент Молдови: