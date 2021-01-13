Україна та Молдова разом боротимуться із коронавірусом [ Редактировать ]
Україна та Молдова разом боротимуться з пандемією, йтимуть в Євросоюз і розвиватимуть туризм. А ще побудують магістраль, щоб від Києва до Кишинева можна було добратися за 5 годин. Таких домовленостей досягли президенти - Володимир Зеленський та Мая Санду, яка напередодні відвідала Київ.
Володимир Зеленський, президент України:
Членство в ЄС - це дійсно стратегічна мета, тут наші підходи повністю співпадають, оскільки сьогодні для всіх країн ініціативи ЄС "східне партнерство" для України та Молдови є принципово важливим.
Мая Санду, президент Молдови:
Я відчуваю глибоку повагу та шану до українців, які пожертвували своїм життям, щоб захистити свою країну, її суверенітет і майбутнє української держави.
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