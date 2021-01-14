Пірнути на дно, аби встановити ялинку - це вже традиція

Дайвери на Дніпропетровщині вперше цьогоріч занурилися під воду у гранітному кар'єрі. Із собою взяли прикрашену ялинку, щоб встановити її на дні водоймища.

Новомиколаївський гранітний кар'єр біля Дніпра - улюблене місце для дайвінгу. Сьогодні, вперше цьогоріч на занурення збираються любителі підводного світу. Пірнуть на дно, аби встановити ялинку. Це вже традиція.

Андрій Воробйов, інструктор з дайвінгу:

Новый год для нас начинается после того, как мы поставим елку под водой.

На суші новорічне дерево прикрасили Іграшками та гірляндою. Дайвери взялися збирати своє спорядження.

Артур Нагорний, дайвер з Дніпра:

Два баллона, два регулятора. Вот этот у нас запасной, а вот этот - основной. Некоторые используют электрический подогрев, как вот в данном случае я. Есть фонарь, маска, запасная маска - и больше Вам ничего не нужно, чтобы получить удовольствие.

Перші дайвери-екстремали йдуть у розвідку.

Олександр Топор, дайвер з Дніпра:

Глубина карьера, если я не ошибаюсь, 50 метров, температура воды 4-5 градусов и сейчас она на всей глубине одинаковая.

Майже пів години підготовки - і наступна команда готова до занурення.

С дайверским Новым Годом!

Цього разу зелену красуню занурять на глибину понад сорок метрів, майже на самісіньке дно кар'єра. Окрім прикрашеного дерева, дайвери з собою беруть ще особливе шампанське.

Андрій Воробйов, інструктор з дайвінгу:

Мы ребятам сказали: ребята, кто найдет шампанское - тому будет подарок. Спрятал, она пролежала 2 года, ее так никто не нашел. Мы ее сами пошли, вытянули и в этом году это будет, наверное, символическое распитие.

Цьогоріч дайвери залишили для любителів підводного світу ще один сюрприз. Який саме - дізнається той, хто знайде подарунок.