Куди подіти живу ялинку після свят - віддати на переробку чи просто залишити біля смітника на подвір'ї? Які є варіанти правильної утилізації?

Тут, у приймальних пунктах, новорічним красуням дають друге життя. Спочатку їх переробляють на тріскоподрібнювачі, а потім тирсу (або, як її ще називають, мульчу) фасують та відправляють сушитися. Згодом комунальники використають її як утеплювач або добриво для рослин, а також для захисту ґрунту від пересихання.

Вкриваємо шар не рідше двох сантиметрів, щоб мульча встигла перегнисти і тоді вона стане до нас добривом. Поливаємо зверху рослину, і можемо, наприклад поїхати у відпустку на два тижні і не переживати.

Новорічні свята завершуються, і доки одні кияни за звичкою залишають дерева під під'їздом, інші - приносять на переробку. Сергій уперше утилізує ялинку.

Сергій, житель Києва:

Я тут поряд живу. В інтернеті просто побачив об'яву на утилізацію ялинки приймають. Викидати, як на мене, - не розсудливо, Лежить довго все під мусорниками, то все доки заберуть, а тут - їм найдуть застосування.

У Києві вже від першого січня працює 15 пунктів зі збору та утилізації новорічних ялинок у кожному районі міста. На сьогодні туди принесли майже тисячу дерев, кажуть комунальники. Першу партію подрібнили шостого січня. Та, порівняно з минулими роками, кількість прийнятих ялинок значно зменшилась.

Олександр Савченко, в. о. начальника Управління екології та природних ресурсів:

У 2018 році було близько п'яти тисяч, а минулого року було 14 тисяч. Ми очікуємо, можливо вплив є того, що локдаун - не менше п'яти тисяч точно буде по Києву. Може і до травневих свят будуть приносити.

А от у Київський зоопарк здати рослину на корм тваринам не вдасться. Заборона діє вже понад 10 років. Усе через те, що дерева, вирощенні інтенсивним способом, містять у своєму складі надто багато нітратів і прискорювачів росту. А це шкодить здоров'ю тварин.