Від початку пандемії у світі померли понад два мільйони хворих на COVID-19

Від початку пандемії у світі померли понад два мільйони хворих на COVID-19. За останню добу інфікувались майже 750 тисяч людей. Найбільше у США, Бразилії та Великій Британії.

Щоб запобігти новому сплеску захворюваності, Франція запроваджує комендантську годину. І забороняє крамницям працювати після шостої вечора.

Натомість Естонія пом'якшує карантинні обмеження. З понеділка відновлять роботу всі заклади харчування, проте лише до сьомої вечора та з обмеженою кількістю відвідувачів.