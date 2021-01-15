Франція запроваджує коронавірусну комендантську годину [ Редактировать ]
Від початку пандемії у світі померли понад два мільйони хворих на COVID-19. За останню добу інфікувались майже 750 тисяч людей. Найбільше у США, Бразилії та Великій Британії.
Щоб запобігти новому сплеску захворюваності, Франція запроваджує комендантську годину. І забороняє крамницям працювати після шостої вечора.
Натомість Естонія пом'якшує карантинні обмеження. З понеділка відновлять роботу всі заклади харчування, проте лише до сьомої вечора та з обмеженою кількістю відвідувачів.
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