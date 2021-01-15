На Донбасі не припиняються порушення режиму тиші [ Редактировать ]
Один український військовий поранений на Донбасі - внаслідок ворожого мінометного обстрілу біля Гнутового. Бійця шпиталювали, стан його здоров'я стабільний. За попередню добу російські окупаційні війська шість разів відкривали вогонь по українських укріпленнях.
В передмісті Мар'їнки та поблизу Водяного цілили з гранатометів та стрілецької зброї. Про усі порушення режиму тиші штаб Об'єднаних сил інформує ОБСЄ.
Андрій Гнатов, командир бригади морської піхоти:
Щодня ми фіксуємо порушення домовленостей досягнутих. Це інколи стрілецька зброя, яка застосовується противником, інколи це станкові гранатомети або ручні протитанкові, великокаліберна стрілецька зброя.
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