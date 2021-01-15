Один український військовий поранений на Донбасі - внаслідок ворожого мінометного обстрілу біля Гнутового. Бійця шпиталювали, стан його здоров'я стабільний. За попередню добу російські окупаційні війська шість разів відкривали вогонь по українських укріпленнях.

В передмісті Мар'їнки та поблизу Водяного цілили з гранатометів та стрілецької зброї. Про усі порушення режиму тиші штаб Об'єднаних сил інформує ОБСЄ.

Андрій Гнатов, командир бригади морської піхоти: