На індонезійському острові вирують потужні повені [ Редактировать ]
Потужні повені вирують на індонезійському острові Борнео. Десять днів поспіль там не вщухають зливи. Місцеві кажуть, що такого лиха не бачили останні півстоліття. 15 людей загинули, десятки тисяч були змушені залишити свої домівки.
Тимчасово їх поселили в приміщеннях автостанцій та шкіл. Метеорологи застерігають, що негода не вщухатиме до початку наступного місяця і попереджають про нові підтоплення.
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