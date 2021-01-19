Сегодня, 19 января, в морозное солнечное утро сотни людей вереницами продвигались по набережной Оболони к Днепру, ведь именно здесь, по уже сложившейся традиции, в день Крещения Господнего Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий совершает чин Великого освящения вод, сообщает центр информации УПЦ.



На термометре "минус 18", мороз обжигает, однако это не становится помехой для жителей и гостей Киева, которые настроились на совместные молитвы в праздник Богоявления.



"В этом году, конечно, выдались настоящие крещенские морозы, но это нас нисколько не пугает, - рассказывает Ирина Зеленкова. - Это действительно великий праздник для всех православных, но знаете, сейчас, лично для меня, он приобретает особый смысл. В связи с этим коронавирусом, карантином, всеобщей паникой в обществе. Хотелось бы, чтобы Господь даровал нам успокоение души, отпустил грехи и люди снова смогли общаться и ходить в храмы без всяких ограничений и опаски. Почему-то верится, что в этом году как раз все изменится в лучшую сторону".



Ближе к полудню, в праздничном облачении, к берегу Днепра спустился Предстоятель УПЦ Блаженнейший митрополит Онуфрий, чтобы совершить чин освящения воды.

Митрополит Онуфрий возглавил чин Великого освящения вод и трижды погрузил крест в воды Днепра, после чего он выпил святую агиасму (вода, освященная в день праздника Богоявления) прямо из реки и умылся крещенской водой. Его примеру последовали митрополит Антоний и епископы УПЦ.

Совершив освящение вод Днепра, Блаженнейший обратился с напутственным словом к верующим.



"Сегодня мы освятили воду в память священного события, и эта вода имеет великую силу. Она несет большую божественную благодать, которая помогает человеку достойно проводить свою земную жизнь. Помогает человеку побеждать грех, помогает совершенствоваться в своих христианских добродетелях. Пусть Господь благословит всех нас и каждый пусть возьмет эту воду в свой дом и окропит свое жилище и все, что он имеет, потому что Святым Духом всякое творение Божие живится. Пусть Господь благословит нас, нашу украинскую землю, наш украинский народ и даст нам ту силу, которая поможет победить все трудности, сложности, которые сегодня волнуют не только Украину, но и весь мир. С праздником Крещения Господнего", - поздравил митрополит Онуфрий.



В этом году, по сравнению с прошлым, желающих окунуться в прорубь на набережной Днепра было значительно меньше - слишком сильный мороз.



"Конечно, холодно, но эта традиция, которая сохраняется каждый год, - делится своими впечатлениями киевлянин Владимир Попович. - И дело не только в том, чтобы искупаться в водах Днепра. Просто мне нравится эта торжественная и благостная атмосфера праздника, когда освятить воду приезжает Блаженнейший, дает свое напутственное слово, когда сотни людей собираются во имя Христа. Честно говоря, из-за карантина, думал мало кто придет, побоятся, но людей, как видим, много. А чего бояться? Дистанцию все соблюдают, все организованно. Радует, что для многих киевлян начало нового года - это не только глинтвейны и елки, а прежде всего, Рождество, Крещение и молитва".