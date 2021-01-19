Вісім з половиною тисяч порушень коронавірусних обмежень зафіксували у Бельгії у різдвяно-новорічний період. І майже половина з них - це порушення комендантської години та недотримання карантину після подорожей. В країні досі не можна виходити з дому після 10 вечора, уже четвертий місяць поспіль зачинені ресторани та перукарні. Як виживає бельгійський бізнес під час коронавірусу - розкаже Олена Абрамович.

Цей бар у бельгійському містечку Пепінстер зачинений уже четвертий місяць поспіль. У вітрині ритуальні квіти написом на підтримку усіх секторів, які помирають. Всередині, на канапі, ось уже кілька днів поспіль ночує його власниця. Крістель Карйон успадкувала цей заклад 12 років тому.

Відтоді, каже, вкладала сюди душу. І тепер не може просто спостерігати, як її бізнес помирає. У знак протесту вона оселилась у своєму барі та оголосила часткове голодування. Тримається на супі, каві та цигарках.

Крістель Карйон, власниця бару:

Якщо все буде так продовжуватися, без фінансової допомоги, поки ми зачинені - нам всім кінець. Місто без кафе, ресторанів, перукарень, спортзалів, гуртків для дітей - це мертве місто!

Премії на підтримку рестораторів Бельгія виділяла неодноразово, та це мізерні кошти, нарікають власники бізнесу. Вони ледве пережили три місяці локдауну весною, тепер знову з 19 листопада зачинені. І коли відновлять роботу не відомо.

Крістель Карйон, власниця бару:

Це вже сьомий місяць. І до цих нових штамів коронавірусу з Британії, Бразилії та Південної Африки, ми, власники кафе та ресторанів, мали надію, що хоча б в квітні можна буде відкритися. Але тепер навіть в це не віриться.

Тепер сюди до Крістель заходять лише друзі на чашечку безкоштовної кави та підтримати морально.

Олів'є Бігонвіль, постійний клієнт бару та товариш власниці:

Її заклад - це їх життя, і це нормально - боротися за свій бізнес, за виживання, за право жити гідно.

Історії про знедолених рестораторів чи перукарів на бельгійському телебаченні з'являються регулярно. Та влада країни незворушна.

Франк Ванденбруке, міністр громадського здоров'я Бельгії:

Це важко, але ми мусимо бути обережні. Нам потрібно будь-якою ціною уникнути третьої хвилі, утримати цифри якомога нижчими.

Зараз статистика захворюваності в країні поступово знижується, проте сподіватися на швидке повернення до нормального життя не варто, застерігають міністри.

Франк Ванденбруке, міністр громадського здоров'я Бельгії:

Двадцять другого січня ми маємо оцінити ситуацію і ми знаємо, що є сектори, які з нетерпінням чекають - і це виправдано - якоїсь конкретики. Це, наприклад, ті ж самі перукарі - цей сектор, безумовно, буде в першій групі. Що ж стосується закладів громадського харчування - тут все значно складніше.

З послабленнями карантину у Бельгії дуже обережні. Під час першої весняної хвилі коронавірусу країна продемонструвала чи не найгірші в світі показники смертності. І попри те, що ця зима минає відносно спокійно, уряд країни знову заговорив про посилення обмежень. Цього разу щодо подорожей, щоб ніхто не їздив за кордон без нагальної потреби - узагалі.