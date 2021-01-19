Українці повинні платити чесну ціну за газ - Юрій Бойко [ Редактировать ]
Державне регулювання тарифів можливе, але ціни мають бути адекватними. Так вважають у опозиції. І кажуть: встановлена розцінка - 6,99 гривні за куб завищена удвічі!
Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":
Однозначно государство должно регулировать цену, оно должно вмешиваться и регулировать цены на продукты первой необходимости. Другой вопрос, как это делается. Вот сегодня они установили Кабмином цену 7000 грн - я задаю вопрос, а почему семь? У нас себестоимость газа отечественной добычи 3000. А сейчас пытаются представить, что семь тысяч это какое-то спасение, а на самом деле это, грубо говоря, обман людей очередной и мы категорически против этого. Людям надо дать себестоимость и честную цену и она будет по три тысячи грн.
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