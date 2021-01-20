У Запоріжжі невідомі тероризують священиків. Протягом останнього тижня на них із ножем нападали двічі. Одного з отців довелося рятувати медикам. Що це збіг обставин чи хтось мститься? І що кажуть правоохоронці? Усі подробиці - від наших кореспондентів.

Першою жертвою став протоієрей Володимир Гуменюк. Серед білого дня в парку, що в самісінькому середмісті, священника вдарили ножем.

Володимир Гуменюк, протоієрей Запорізької єпархії УПЦ:

Просто молча мы с ним расходились на встречных, как говорится курсах, и я неожиданно получил удар в голову. Упал на одно колено, я чисто машинально закрыл руками голову.

Нападник - утікає. А постраждалий сам дійшов до лікарні, вона була поруч. Медики зашили рану. Та за кілька днів священнику - погіршало.

Володимир Гуменюк, протоієрей Запорізької єпархії УПЦ:

Собственно говоря, на несколько минут у меня была не потеря, но сильное расстройство речи.

Зараз, уже після складної операції, отець Володимир у лікарні. Та поки медики рятували священника, у цьому ж районі знову стався напад на священника! Диякон Георгій Черпаков разом із дружиною та маленькою донькою повертався з вечірньої служби. Дорогу їм перегородив невідомий.

Георгій Черпаков, диякон Запорізької єпархії УПЦ:

Расстегивает куртку. Ну, левой рукой достает нож, перелаживает его в правую, и вот так с ножом подходит к нам, да, и начинает идти на нас.

Диякон каже: злякався не так за себе, як за родину.

Георгій Черпаков, диякон Запорізької єпархії УПЦ:

Когда он совсем уж начал близко приближаться, эти угрозы там, ну начали больше вслух молиться, ну произносить молитву. И он начал тушеваться и отходить потихоньку назад.

Фактами нападів і погроз священникам неабияк стурбовані в Запорізькій єпархії Української православної церкви.

Владика Лука, митрополит Запорізький і Мелітопольський УПЦ:

На месте священника может оказаться каждый. Простой проходящий человек. Какая степень ненависти, какой накал жестокости и злобы существует в нашем обществе. Это еще один нам звоночек. И нам Господь показывает, что мы идем, мы стоим на правильном пути.

Чи є ці напади цілеспрямованими, чи це просто збіг обставин у церкві не беруться судити. Це мають з'ясувати правоохоронці. Тим часом у Свято-Покровському соборі, де служить отець Володимир, віряни чекають на свого священника.

- Молится в сердце своем, молится за батюшку. Чтобы Господь давал ему здравие. Душевное и телесное. Спаси, Господи.

А сам отець Володимир каже: він свого нападника пробачив.