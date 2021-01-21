На харківську трагедію вже відреагували в Києві. Президент узяв цю справу під особистий контроль і доручив негайно створити державну комісію з розслідування причин.

А прем'єр сьогодні скликав термінове засідання уряду. На ньому створили робочу комісію. А ще прем'єр заслухав доповіді міністрів - вони підтвердили, що згорілого будинку для літніх де-юре не існувало. Будівля відсутня не лише в реєстрах, а навіть і на мапі міста.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Шановні міністри, члени кабінету міністрів, беремо цю справу під особистий контроль. Сподіваюся, відповідальні в цій трагедії будуть встановлені якомога швидше та покарані за усією суворості нашого законодавства.

Марина Лазебна, міністр соціальної політики: