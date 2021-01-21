Володимир Зеленський взяв під особистий контроль розслідування пожежі у Харкові [ Редактировать ]
На харківську трагедію вже відреагували в Києві. Президент узяв цю справу під особистий контроль і доручив негайно створити державну комісію з розслідування причин.
А прем'єр сьогодні скликав термінове засідання уряду. На ньому створили робочу комісію. А ще прем'єр заслухав доповіді міністрів - вони підтвердили, що згорілого будинку для літніх де-юре не існувало. Будівля відсутня не лише в реєстрах, а навіть і на мапі міста.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
Шановні міністри, члени кабінету міністрів, беремо цю справу під особистий контроль. Сподіваюся, відповідальні в цій трагедії будуть встановлені якомога швидше та покарані за усією суворості нашого законодавства.
Марина Лазебна, міністр соціальної політики:
Цей заклад функціонував не в правовому полі. Його немає в реєстрі надавачів соціальних послуг. Відомості про цей заклад відсутні в Департаменті соціального захисту. Насправді вимоги до закладів де проживають громадяни похилого віку, люди з інвалідністю - вони регулюються законом. І до тих закладів є чіткі критерії їх діяльності. Тому ми зараз організовуємо роботу щодо виявлення таких закладів, яких немає в реєстрі надавачів соціальних послуг.
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